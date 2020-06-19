فلوريدا تسجل 3822 إصابة جديدة بكورونا

واشنطن-سانا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 3822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية محذرة من تحولها إلى بؤرة تفش كبيرة للفيروس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مديرية الصحة في الولاية قولها إن إجمالي عدد الإصابات في الولاية ارتفع إلى 89748 حالة.

كما أشارت المديرية إلى تسجيل 43 وفاة إضافية بالفيروس خلال الفترة نفسها لتبلغ حصيلة حالات الوفيات 3104 حالات.

وكانت الولاية سجلت أمس 3208 إصابات و43 حالة وفاة حيث حذرت السلطات الصحية الأمريكية من احتمال تحول فلوريدا إلى بؤرة تفش جديدة في البلاد.