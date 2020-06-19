قوى العدوان السعودي ترتكب 55 خرقاً جديداً في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية قولها في بيان اليوم أن من بين الخروقات تحليق 3 طائرات حربية في حيس وطائرتين تجسسيتين في أجواء الجاح وكيلو16 و12 خرقاً بقصف مدفعي و38 خرقا بالأعيرة النارية.

وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.