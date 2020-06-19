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الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2020-06-19

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق وحول معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم ان يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق            30/19

المنطقة الجنوبية        31/18

المرتفعات الجبلية       26/15

المنطقة الوسطى        29/18

المنطقة الساحلية        25/19

المنطقة الشمالية        31/19

منطقة الجزيرة         35/21

المنطقة الشرقية        37/23

منطقة البادية          35/21.

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