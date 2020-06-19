حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ42 ألفا

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 173 حالة وفاة جديدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 42461.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليوم برصد 1346 إصابة جديدة ليصبح إجمالي حالات الإصابة التي تم تسجيلها في البلاد 301815.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد الإصابات.

وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 28313 حالة.