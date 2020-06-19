بكين: محاولات واشنطن للتدخل في شؤوننا الداخلية ستفشل

بكين-سانا

جددت الصين التأكيد على أن المحاولات الأمريكية للتدخل في شؤونها الداخلية واستغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ محكوم عليها بالفشل.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان خلال مؤتمر صحفي اليوم على عزم بلاده مواصلة الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها وتصميمها على حماية تنمية شينجيانغ واستقرارها ووحدتها.

وأضاف تشاو إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست قضايا حقوق إنسان أو عرق أو دين بل هي قضية تخص في جوهرها مكافحة العنف والإرهاب والانفصال وأن الصين بذلت جهوداً هائلة لتحقيق هذه الغاية” مشيراً إلى أن جهود مكافحة الإرهاب ونزع التطرف التي تبذلها حكومة شينجيانغ قانونية وتحد بشكل فعال من زخم الأعمال الإرهابية.

وكانت الصين أعربت أمس عن سخطها الشديد ومعارضتها الحازمة لتوقيع الولايات المتحدة على ما يسمى (قانون سياسة حقوق الإنسان للايغور) لعام 2020 مبينة أن هذا القانون شوه عمداً وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ وهاجم بخبث سياسة الحكومة الصينية حول حوكمة شينجيانغ وانتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية كما أنه تدخل بشكل كبير في شؤون الصين الداخلية.