إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف لقوى العدوان السعودي على صعدة اليمنية

صنعاء-سانا

أصيب ثلاثة أطفال يمنيين وامرأة جراء استهداف قوى العدوان السعودي منطقة سكنية في مديرية شدا بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن “العدوان السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية قرية آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة مسنة بجروح بليغة”.

وأشار المصدر إلى أن جميع المديريات الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي وجوي بشكل يومي مخلفاً ضحايا معظمهم نساء وأطفال.

ويواصل العدوان استهداف المناطق الحيوية والمديريات في اليمن وشن طيرانه منذ الصباح 17 غارة على معسكر اللبنات وجبل الأقشع بمديرية الحزم وعلى مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وكان 16 شخصاً استشهدوا الاثنين الماضي في غارات لطيران العدوان السعودي على مديريتي كتاف وشدا بمحافظة صعدة.