حمص.. تأهيل مراكز وشبكات هاتفية متضررة ومشاريع جديدة لتوسيع خدمة الانترنت

حمص-سانا

نفذت الورشات الفنية في فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص منذ بداية العام الحالي تركيب نحو 4500 رقم هاتفي إضافة إلى نحو 4200 بوابة انترنت على الرغم من نقص العناصر الفنية من عمال كوابل وصيانة.

وأوضح المهندس كنعان جودا مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص في تصريح لسانا أنه تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع لتأهيل المباني والمقاسم الهاتفية المتضررة في مركز القصير ومركز تدمر وإصلاح كوابل الربط الضوئي بشكل جزئي في مسارات قرى دير فول وعز الدين والرستن وصيانة الشبكات الفرعية والرئيسة والقساطل وغرف التفتيش بشكل جزئي في مركز الغنطو وتير معله فيما شارفت أعمال تأهيل الشبكات الرئيسة والفرعية في تدمر على الانتهاء.

ولفت جودا إلى أن فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص بدأ عدداً من مشاريع التأهيل والتوسع في عدد من المراكز الهاتفية بالمحافظة بداية العام الحالي حيث تم تنفيذ 50 بالمئة من مشروع توسيع الشبكة الرئيسة والفرعية في مريمين فيما بلغت نسبة التنفيذ 90 بالمئة في مشروع تمديد الكبل الضوئي من مركز الناصرة إلى قرية عمار الحصن وتركيب وحدة ضوئية كما تم الانتهاء من مشروع توسيع وإنشاء كابلات معلقة في مركز الرقامة مجموعة الروضة ومركز خربة التين ومركز الحميمة.

وفي مجال توسيع خدمة الانترنت أشار جودا إلى أنه تم إنجاز توسيع خدمة البوابات في كل من مراكز القوتلي ووادي الذهب والزهراء والمحطة والريان وتم الاستلام ووضعت بالخدمة الفعلية وبانتظار توريد التجهيزات إلى باقي المراكز مبيناً أن الخطط المستقبلية تتضمن عدداً من المشاريع التطويرية حيث يتم حالياً إعداد دراسة لتركيب تجهيزات فيكسد ال تي اي وهي تقنية حديثة تدخل القطر لأول مرة وتؤمن خدمة الهاتف والانترنت معا بالاستغناء عن الشبكة النحاسية إضافة إلى إعداد دراسة لتركيب تجهيزات تقنية اف تي تي بي للاستغناء عن الكوابل الرئيسة والتوسع بالمسافة للدارة الهاتفية كما يتم التنسيق باستمرار مع الإدارة العامة للتوسع بتركيب بوابات دي اس ال في مراكز الفرع بالمحافظة والتوسع بتركيب تجهيزات اي ام اس لاستبدال التجهيزات القديمة والتوسع بتركيب التجهيزات الضوئية لمشروع اف تي تي اتش في حسياء الصناعية.

تمام الحسن