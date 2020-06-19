الحسكة.. اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قيادات شبابية من أمريكا اللاتينية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-06-19
محلل سياسي روسي: (قانون قيصر) يستهدف معيشة الشعب السوري ويثبت وحشية السياسة الأمريكية
2020-06-19
لبنانيون: الإجراءات القسرية ضد سورية تخالف القوانين الدولية
2020-06-19
أدباء عراقيون يستنكرون الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الغربي ضد سورية
2020-06-18
كتلة الوفاء: (قانون قيصر) يستهدف لبنان وسورية خدمة لإسرائيل
2020-06-18
الأمن اللبناني: فتح الحدود البرية مع سورية يومي 23 و25 حزيران
2020-06-18
عبداللهيان:(قانون قيصر) يتعارض مع حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية
2020-06-18
محليات
إغلاق مخبز سياحي في بيت سحم وتنظيم ضبوط مخالفة لمحلات في أسواق دمشق
2020-06-19
اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في الحسكة
2020-06-19
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية متوقعة فوق المناطق الشمالية والساحلية والجنوبية الغربية
2020-06-19
جامعة دمشق: اللقاءات الدورية لبرامج التعليم المفتوح تبدأ في 26 الشهر الجاري
2020-06-18
التربية: وصول 467 طالباً من ريف حلب الشرقي “منبج” لتقديم امتحانات الثانوية العامة
2020-06-18
(إينا) يحدد موعد بدء التسجيل للدورة التحضيرية المؤهلة للانتساب إليه
2020-06-18
العثور على أسلحة وذخائر بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي
2020-06-18
رياضة
إلغاء دورة طوكيو لكرة المضرب
2020-06-18
ريال سوسيداد يخسر أمام ألافيس في ضربة لآمال العودة لدوري الأبطال
2020-06-18
تشرين يفوز على الشرطة ويواصل تصدره للدوري الممتاز لكرة القدم
2020-06-18
تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني
2020-06-18
فريق الوحدة يستعد للمشاركة في منافسات إياب دوري الرجال للكرة الطائرة
2020-06-18
زيادة كبيرة في متابعة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد العودة
2020-06-18
بنفيكا يقتسم الصدارة بعد فوزه على تسعة لاعبين من ريو أفي
2020-06-18
اقتصاد
ضبط شاحنة تحمل 25 طناً من مادة رب البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري في دير الزور
2020-06-19
“غلف كيستون بتروليوم” البريطانية تعتزم تسريح 40 بالمئة من موظفيها
2020-06-19
ارتفاع أسعار النفط
2020-06-19
مع بدء موسم قطافه… أكثر من 100 ألف شجرة كرز في السويداء وتقديرات جيدة للإنتاج
2020-06-19
ارتفاع أسعار الذهب
2020-06-19
أسعار النفط ترتفع
2020-06-18
مكتب المصرف العقاري في صحنايا جاهز لاستقبال المواطنين اعتباراً من الأحد القادم
2020-06-18
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الشريط الأخباري
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف حلب الشمالي
قيادات شبابية من أمريكا اللاتينية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في الحسكة
ضبط شاحنة تحمل 25 طناً من مادة رب البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري في دير الزور
في اليوم الثاني لجولته في اللاذقية.. الوفد الوزاري يطلع على عدد من المشروعات الحيوية ويبحث سبل الإسراع بتنفيذها
الحسكة.. اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية
2020-06-19
استعدادات لامتحانات الحسكة
2020-06-19
tarek2012
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