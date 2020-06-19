ضبط مطحنة خاصة في حماة تتعامل بالقمح المحلي الممنوع الاتجار به

حماة-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم مطحنة خاصة على طريق السلمية تتعامل بالقمح المحلي إنتاج الموسم الحالي والممنوع التعامل أو الاتجار به والمفروض تسليمه لمراكز السورية للحبوب حصراً.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا في تصريح له أن كمية القمح المضبوطة قدرت بنحو 200 طن مبدئيا حيث تجري مصادرة الكمية المذكورة وتسليمها للسورية للحبوب أصولا ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأشار كوسا إلى أن هذه هي المطحنة الثانية التي يتم ضبطها في أقل من أسبوع حيث تم ضبط مطحنة الاثنين الماضي وتمت مصادرة نحو 300 طن قمح محلي منها إضافة إلى أطنان من السميد والدقيق والنخالة السكرية والعلفية.