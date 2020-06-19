لوكاشينكو: إحباط خطة لزعزعة الاستقرار في بيلاروس

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم عن إحباط مؤامرة كبيرة شاركت بها قوى خارجية بهدف زعزعة الاستقرار في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية بيلتا عن لوكاشينكو قوله في اجتماع عقد في العاصمة مينسك لمناقشة الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي إن “الحفاظ على سيادة واستقلال بيلاروس في غاية الأهمية” مضيفاً أن “قوى سياسية من الغرب والشرق ركزت مصالحها في بيلاروس وهناك قوى معينة كثفت أنشطتها في محاولة لتقويض الوضع في البلاد وقد راقبنا هذا الوضع لوقت طويل ونجحنا في اتخاذ إجراءات استباقية وأحبطنا خطة واسعة النطاق تهدف إلى زعزعة استقرار بيلاروس”.

وتابع لوكاشينكو إن “الأقنعة سقطت ليس فقط عن وجوه الدمى الموجودة داخل بيلاروس بل عن أولئك الذين يقومون بتحريكها من خارج البلاد”.

وحذر الرئيس البيلاروسي من أنه لن يسمح بمحاولات زعزعة استقرار بلاده مشدداً على أنه سيقوم بكل ما يجب من أجل الحفاظ على استقلال وسيادة بيلاروس وأنه يراقب الوضع عن كثب ويقوم بمناقشة ذلك مع ممثلين عن المنطقة وإجراء حوار مفتوح حول الأحداث السياسية التي تجري في بلاده.

ولفت لوكاشينكو إلى وجود “قوى سياسية معينة تحاول ببساطة استغلال الناس في هذا الوضع ولاسيما فئة الشباب منهم الذين لم يبلغوا السن المطلوبة للمشاركة في الانتخابات” مشدداً على أن الأمر يتعلق الآن بالاقتصاد على وجه الخصوص وأن ما يجري في الوقت الراهن” أكبر وأعمق فهو يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال بيلاروس”.