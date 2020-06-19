إغلاق مخبز سياحي في بيت سحم وتنظيم ضبوط مخالفة لمحلات في أسواق دمشق

دمشق-سانا

أغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مخبزاً سياحياً خاصاً ومستودعاً تابعاً له في بيت سحم بالشمع الأحمر بعد ضبطها بداخلهما أكياساً مهربة لدقيق تمويني من إنتاج المؤسسة السورية للحبوب.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عناصر المديرية قامت بضبط المستودع المذكور وبداخله منخل كهربائي لنخل الدقيق وكمية 76 كيس دقيق تمويني إنتاج المؤسسة السورية للحبوب و15 كيس دقيق أبيض و 51 كيس دقيق منخول دون بطاقة بيان إضافة إلى نحو 150 كيساً فارغاً مدوناً عليه السورية للحبوب ودرازة كهربائية وميزان إلكتروني لوزن الأكياس كما تم ضبط كمية 30 كيس دقيق منخول داخل المخبز.

وبينت المديرية أنها نظمت الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالف وحجزت كمية الدقيق لتسليمها أصولاً للمؤسسة السورية للحبوب وحجزت أدوات الغش (المنخل والدرازة والميزان) وأحيل المخالف موجوداً إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه.

وفي السياق نفسه ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مواد غذائية وتجميلية ومنظفات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ونظمت ضبوط مخالفات لبيع بسعر زائد أو عدم إعلان أسعار وإبراز فواتير ووجود حشرات في المواد المباعة خلال جولاتها في أسواق المدينة.

وأوضحت المديرية أنه تم ضبط محلات لحيازتها وعرضها مواد غذائية وتجميلية ومنظفات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في مناطق (المزرعة والمزة والقزازين والمرجة) بينما تم ضبط ملحمة بمخالفة فرم لحم الدجاج بشكل مسبق في دمر الغربية الحارة الجديدة ومحل فلافل ومخبز يبيعان بسعر زائد في منطقي العباسيين والميدان.

كما تم تنظيم ضبوط بمخالفة عدم الإعلان أو الإعلان عن السعر بشكل غير واضح أو عدم إبراز فواتير لمحلات شاورما وخضار وفواكه في مناطق مزة الشيخ سعد وأسد الدين ومساكن برزة فيما تم سحب عينات لمواد متنوعة تباع في باب سريجة وفي منطقة الصالحية تمت مخالفة محل لوجود حشرات ضمن السندويش المباع.

وأشارت المديرية إلى أنه تم حجز الكميات أصولاً وإتلاف المواد غير الصالحة ونظمت الضبوط العدلية اللازمة وأحيلت للقضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.