أوليانوف: لا يوجد ما يثبت بأن إيران تقوم بأنشطة نووية غير معلنة

فيينا-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن تدخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسألة السماح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت في إيران “غير مطلوب وقد يؤدي إلى نتائج عكسية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوليانوف قوله بعد تبني المجلس في وقت سابق اليوم قراراً معادياً لإيران يزعم عدم تعاونها مع التحقيقات التي تجريها الوكالة على أراضيها: “لقد أكدت إيران التزامها بتلبية طلبات الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكنها تحتاج إلى توضيح عدد من المسائل من أجل اتخاذ قرار إيجابي وهذا أمر طبيعي في هذه الظروف” مشيراً إلى أن “تدخل مجلس المديرين في مثل هذه القصة الدقيقة ليس مطلوباً بل سيؤدي إلى نتائج عكسية ويمكن أن تكون له عواقب مغايرة للنوايا المعلنة”.

وشدد أوليانوف على أنه “لا يوجد ما يثبت بأن إيران تقوم بأنشطة نووية غير معلنة في المنشأتين اللتين ترغب الأمانة العامة في زيارتهما وبالتالي فإن التوتر الناشئ حول مسألة السماح في هذه الحالة يبدو غير طبيعي إطلاقاً وذلك لعدم وجود أدنى مخاطرة للانتشار”.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادى أن بلاده ترفض قرار المجلس بحقها مشدداً على أن طهران ستتخذ الإجراء اللازم تجاهه.

باسمة كنون