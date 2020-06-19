لبنانيون: الإجراءات القسرية ضد سورية تخالف القوانين الدولية

بيروت-سانا

جدد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان إدانته الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى “قانون قيصر” مؤكداً أنها تخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وقال قبلان في كلمة اليوم: “ما نعاني منه اليوم في لبنان وسورية هو بسبب هيمنة واشنطن التي تصر على تحقيق مصالحها وأولوياتها اللاإنسانية ولو على حساب إبادة شعوب وأمم بأكملها وذلك لتحقيق مصالح اقتصادية لها تقع ما وراء المحيطات” مشيراً إلى أن “قانون قيصر” يطال صميم عيش الشعب العربي السوري ودواءه وحاجاته وهو السياسة نفسها التي اتبعتها واشنطن في محاولة إخضاع لبنان.

بدوره دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب إلى تفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين الحكومتين السورية واللبنانية والدول الصديقة والشقيقة لمواجهة الإجراءات الأمريكية وما يسمى “قانون قيصر”.

وقال الخطيب في كلمة له اليوم: “العقوبات الامريكية على الدول المناهضة للتبعية والخضوع للإملاءات والضغوط الأجنبية ترمي إلى تنفيذ (صفقة القرن) وإدخال المنطقة في مستنقع الفتن والاضطرابات خدمة لتوسيع دائرة الاستيطان الصهيوني في فلسطين والجولان السوري المحتل”.

بدوره حذر الشيخ حسن شريفة الأمين العام للأوقاف في “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” من بعض التصريحات المؤيدة لـ “قانون قيصر” وقال إن “تلك التصريحات كمن يساعد الجلاد على نفسه لأن أعداء سورية هم أعداء لبنان وأعداء فلسطين وما يضر بسورية يضر بلبنان” وهذا جزء من سياسة التفرقة التي تنتهجها الإدارة الامريكية خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والاقتصاص من محور المقاومة والممانعة.

من جهته أكد العلامة اللبناني علي فضل الله أن ما يسمى (قانون قيصر) بعيد كل البعد عن الأعراف والقوانين التي تحكم الدول وقال: “ليس من حق أي دولة مهما كبرت وعلت وعظمت قدراتها أن تعاقب دولة أخرى أو تحاصرها وهي عضو في الأمم المتحدة” مشيراً إلى أن سورية تمثل الرئة التي يتنفس منها لبنان.