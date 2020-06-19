طهران: سنتخذ الإجراء اللازم تجاه قرار وكالة الطاقة الذرية

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن بلاده ترفض قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحقها وستتخذ الإجراء اللازم تجاهه.

وشدد آبادي في تصريح اليوم على “أن الجهات التي أصدرت القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحمل مسؤولية تبعاته”.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى في وقت سابق اليوم قراراً معادياً لإيران يزعم عدم تعاونها مع التحقيقات التي تجريها الوكالة على أراضيها فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا شاركت في صياغة القرار.

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