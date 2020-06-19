“غلف كيستون بتروليوم” البريطانية تعتزم تسريح 40 بالمئة من موظفيها

لندن-سانا

أعلنت شركة “غلف كيستون بتروليوم” البريطانية اليوم عزمها تخفيض نحو40 بالمئة من قوة العمل لديها جراء هبوط أسعار النفط وتقليص برنامج العمل الناجم عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في أحدث تقرير سنوي لها إن “عمليات التسريح تتضمن ما يزيد على 60 بالمئة من العاملين الأجانب” موضحة أن متوسط عدد العاملين والمتعاقدين لدى الشركة يبلغ 407 أشخاص.

وأضافت الشركة ومقرها برمودا إنها “تمضي على مسار تحقيق وفورات من نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية بما يتجاوز 20 بالمئة في العام الجاري” متوقعة أن تبلغ النفقات التشغيلية للعام الجاري ما يتراوح بين 2.7 دولار و3.1 دولارات للبرميل انخفاضاً من 3.9 دولارات للبرميل في العام الماضي.

ويأتي قرار الشركة هذا عقب تحركات مماثلة لشركات نفط كبرى شرعت في تسريح مئات العاملين لديها معظمهم من الأجانب.

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