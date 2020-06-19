القوات العراقية تعتقل 6 إرهابيين من داعش في كركوك

بغداد- سانا

اعتقلت القوات العراقية اليوم ستة إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان إن “الإرهابيين المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم إلى تنظيم داعش” مشيرة إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى القضاء المختص بعد التحقيق معهم”.

وكانت القوات العراقية اعتلقت أمس خمسة من إرهابيي داعش في محافظة كركوك.

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