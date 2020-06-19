ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على واحد بالمئة اليوم لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة بعد أن تعهد منتجو أوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفعت 61 سنتا أو ما يعادل 5ر1 بالمئة إلى 12ر42 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو ما يعادل 5ر1 بالمئة إلى 44ر39 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ارتفعا أمس نحو اثنين بالمئة متجهين صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة بالمئة.