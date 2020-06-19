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النتائج التجريبية الأولى للقاح تطوره كيورفاك الألمانية لعلاج كورونا خلال شهرين

2020-06-19

برلين-سانا

توقعت شركة كيورفاك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أن تظهر أولى النتائج التجريبية للقاح مضاد لفيروس كورونا تطوره الشركة في غضون شهرين وفق ما نقل الموقع الإخباري الالكتروني فوكوس أونلاين.

وقالت كيورفاك وهي شركة غير مدرجة في البورصة الألمانية: “أولى النتائج الملموسة قد تكون متاحة في أيلول أو تشرين الأول وفي حال كانت الظروف مواتية فإن العقار قد يحصل على موافقة بحلول منتصف العام القادم”.

وكشفت تقارير إعلامية ألمانية في آذار الماضي عن منافسة حادة تجري بين ألمانيا والولايات المتحدة لاحتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا تطوره شركة كيورفاك الألمانية.

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