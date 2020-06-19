طيران العدوان السعودي يشن 40 غارة جوية على أربع محافظات يمنية

صنعاء-سانا

شن طيران العدوان السعودي 40 غارة جوية على أربع محافظات يمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مخلفا دمارا هائلا في الممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله في تصريح اليوم: “طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على مديرية حرض وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة بينما استهدف بعشر غارات أخرى مناطق في مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب ما أدى إلى وقوع أضرار هائلة بالممتلكات العامة والخاصة”.

كما استهدف طيران العدوان بإحدى عشرة غارة منطقتي الخسف والاقشع بمديرية الحزم ومديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وشن 15 غارة على مديريتي ردمان والسوادية بمحافظة البيضاء ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميرا كبيرا طال البنى التحتية.