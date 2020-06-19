مع بدء موسم قطافه… أكثر من 100 ألف شجرة كرز في السويداء وتقديرات جيدة للإنتاج

السويداء-سانا

مع بدء موسم قطاف الكرز من كل صيف يجني مزارعو السويداء حصيلة إنتاج بساتينهم المنتشرة بالعديد من المواقع وسط حالة من التفاؤل بموسم جيد.

ففي منطقة ضهر الجبل وضمن بستانه قال أبو كمال لمراسل سانا “إن حبه لشجرة الكرز المتجذرة بأرضه منذ سنوات مثل حبه لأبنائه فهي تسكن داخل قلبه حيث يجد في ثمارها لوناً مميزاً وطعماً محبباً”.

وخلال حديثه لمراسل سانا أضاف أبو كمال إن الإنتاج السنوي لبستانه من الكرز يتراوح بشكل وسطي بين 350 و450 كغ فضلاً عن وجود العديد من أشجار التفاح والجوز المنتجة فيه مستبشراً خيراً بهذا الموسم الذي استمر فيه بالإنتاج رغم جميع الصعوبات المتعلقة بارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

ما يميز شجرة الكرز وفق أبو كمال دخولها طور الإنتاج مبكراً بعد ثلاث إلى أربع سنوات من زراعتها إضافة لجدواها الاقتصادية داعياً المزارعين إلى العناية بأشجار الكرز كونها تتأثر بالآفات والإصابات الحشرية.

ومن خلال وجود 20 شجرة كرز منتجة و10 شجرات قيد الإنتاج يصل الإنتاج السنوي بشكل وسطي لبستان المزارع زياد شهيب إلى أكثر من نصف طن مبدياً تفاؤله بالموسم الحالي الذي وصفه بالجيد.

وزراعة الكرز وفقاً لشهيب تفوق بجدواها العديد من الأشجار المثمرة كونها لا تتطلب الكثير من المعاملات الزراعية وأقل تأثراً بالصقيع لكن المشكلة تكمن في ارتفاع أجور قطافها لمن لا يعمل بيده من المنتجين حيث يصل إلى 100 ليرة للكيلوغرام الواحد.

وأمام تمسك شهيب بأرضه وخاصة في ظروف الحصار المفروضة على بلدنا ورغبة منه بالاستمرار بالإنتاج أقدم خلال العام الحالي على زراعة 20 شجرة جديدة من الكرز في محاولة منه للتوسع بالزراعة.

ووفقاً لمدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد فإنه توجد ظروف بيئية مناسبة لزراعة أشجار الكرز في السويداء من حيث ساعات البرودة خلال الموسم الشتوي والصيف المعتدل والسطوع الشمسي الجيد.

وتصل المساحات المزروعة بالكرز في محافظة السويداء كما بين المهندس حامد إلى 3300 دونم تحوي 102 ألف شجرة يشكل المثمر منها أكثر من 82 ألف شجرة تزرع بعلاً وتتركز في مناطق ضهر الجبل وقنوات ومفعلة حيث تراوح إنتاجها من الثمار بشكل وسطي في السنوات الأربع الأخيرة بين 824 و1717 طناً.

وتتعدد أصناف الكرز المنتشرة بالسويداء وأهمها وفق المهندس حامد “البلاك ترتريان” الذي يتميز بثماره كبيرة الحجم الصلبة القابلة للتخزين والتصدير وكذلك “البينغ” بثماره الحمراء الداكنة المتحملة للشحن والتسويق إضافة إلى قوس قزح وغيرها من الأصناف.

ويتراوح الاحتياج السنوي من غراس الكرز بالمحافظة وفقاً لرئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين ما بين 12 و15 ألف غرسة مبيناً أن المديرية وفرت وباعت الموسم الماضي 5141 غرسة كرز إضافة إلى 5265 غرسة محلب يتم تطعيم الكرز عليها.

عمر الطويل