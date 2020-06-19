ظريف: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فشلت بأداء واجباتها تجاه الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فشلت في العمل بواجباتها في إطار الاتفاق النووي الموقع مع طهران ولم تلتزم بتعهداتها بموجبه.

وقال ظريف في تغريدة متوجها إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “على الدول الأوروبية الثلاث “ألمانيا وبريطانيا وفرنسا” ألا تشارك أعداء الاتفاق النووي جريمتهم بعد أن فشلت في العمل بواجباتها في هذا الإطار داعيا محافظي الوكالة إلى عدم السماح بتعريض المصالح العليا لإيران للخطر.

وأضاف ظريف: “ليس لدينا ما نخفيه ومعظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الأخيرة من تاريخها قد أجريت في إيران”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت غير مرة التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.