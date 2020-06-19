أكثر من 455 ألف وفاة جراء فيروس كورونا حول العالم

عواصم-سانا

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 455 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر العالمي المتتبع للإصابات والوفيات جراء الفيروس أنه حتى الآن تم تسجيل 8552748 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء فيما بلغ عدد الوفيات 455192 حالة.

وأضاف الموقع إن عدد حالات الوفاة الجديدة بلغ 4740 بينما سجلت 122892 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي البرازيل بـ 1262 وفاة والمكسيك ب 770 والولايات المتحدة 767.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ “كوفيد19” مطلع شباط الماضي هي حتى الآن البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات بتسجيلها 120542 وفاة من أصل 2258380 إصابة تعافى منها 925108 اشخاص على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 47748 وفاة من أصل 978142 إصابة تليها بريطانيا مع 42288 وفاة من أصل 300469 إصابة ثم إيطاليا مع 34514 وفاة من 238159 إصابة وفرنسا مع 29603 وفيات من 195142 إصابة.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين بينما تملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.