19 حزيران 1963 – السوفييتية فالنتينا تيريشكوفا تصبح أول رائدة فضاء في العالم

دمشق-سانا
1940 – القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خلال معركة دنكرك.
1944 – القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو ما سمي “عملية ضربة الديك الرومي” أثناء الحرب العالمية الثانية.
1963 – السوفييتية فالنتينا تيريشكوفا تصبح أول رائدة فضاء في العالم.
1990 – توقيع اتفاقية شنغن لمراقبة مشتركة لحدود دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
2007 – تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل نحو 60 شخصا وجرح 214 آخرين.
2014 – فيليب أمير أستورياس يصبح ملك إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش.
من مواليد هذا اليوم
1566 – الملك جيمس الأول ملك إنكلترا.
1910 – بول جون فلوري.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.
1959 – كريستيان فولف رئيس ألمانيا الرابع عشر.
من وفيات هذا اليوم
1867 – ماكسيميليان إمبراطور المكسيك.
1993 – وليام غولدنغ.. كاتب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983.
أعياد ومناسبات
ذكرى الاستقلال في الكويت.
عيد القديس رومولا.