إيطاليا تسجل 66 وفاة بفيروس كورونا و333 إصابة جديدة

روما-سانا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 66 حالة امس مقابل 43 أمس الأول فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلا من 329 إلى 333.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها ان إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 شباط وصل إلى 34514 وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤءكدة إلى 238159 وهو ثامن أعلى عدد في العالم بينما انخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 23101 حالة من 23925 حالة في

اليوم السابق.