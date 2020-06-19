كندا تتجاوز الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

مونتريال-سانا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم أن كندا ستطلق تطبيقا عبر الهواتف المحمولة لتتبع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد وصول الإصابات إلى أكثر من 100 ألف حالة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترودو قوله خلال مؤتمره الصحفي اليومي “نعمل على تطوير تطبيق للهواتف المحمولة على المستوى الوطني سيبلغ المستخدمين إذا تعرضوا لـ كوفيد19”.

وشدد ترودو على أنه “لن يتم جمع معلومات شخصية ومشاركتها ولن تستخدم خدمة تحديد المواقع .. خصوصية الكنديين ستحترم” مشيرا إلى أنه تمت استشارة مفوضية حماية الحياة الخاصة.

وسيكون تنزيل هذا التطبيق طوعيا إذ إن هذه التكنولوجيا التي تم تطويرها من خلال شراكة بين شوبيفاي الكندية وبلاكبيري ستكون متاحة على المستوى الوطني في الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا الإعلان في اليوم الذي تجاوزت فيه كندا 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لأرقام رسمية جمعتها قنوات التلفزيون.

وتباطأ انتشار الفيروس بشكل ملحوظ منذ أسابيع في أنحاء البلاد وبدأت معظم المقاطعات الخروج من الحجر بعد أن سجلت كندا أكثر من 8300 وفاة جراء الفيروس.