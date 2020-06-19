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ريال سوسيداد يخسر أمام ألافيس في ضربة لآمال العودة لدوري الأبطال

2020-06-18

مدريد-سانا

تلقت آمال ريال سوسيداد في العودة إلى دوري أبطال أوروبا بكرة القدم لأول مرة منذ سبع سنوات ضربة جديدة بعد خسارته بهدفين أمام مستضيفه ألافيس في قمة اقليم الباسك بدوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم.

سجل بورخا ساينز الهدف الأول في الدقيقة 56 من المباراة في حين أحرز البديل مارتن أجيريجابيريا الهدف الثاني لأصحاب الضيافة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وطرد خوسيبا زالدوا لاعب سوسيداد لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 81 بينما طرد توماس بينا لاعب وسط ألافيس في الدقيقة 87.

واستمر سوسيداد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة بينما يحتل ألافيس المركز 13 برصيد 35 نقطة.

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