بوتين: قمة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تساعد في إيجاد حلول للتحديات

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تساعد قمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القادمة في إيجاد حلول مشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة التي تواجهها.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله في مقال لـ ناشيونال إنتريست نشر اليوم إنه “يمكن لقمة روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أن تلعب دوراً مهماً في إيجاد حلول مشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة وإظهار التزامنا المشترك بروح التحالف والأفكار والقيم الإنسانية التي حارب من أجلها آباؤنا وأجدادنا” مشيراً إلى أن موسكو لديها أفكار ومبادرات للاجتماع القادم لقادة القوى النووية الخمس.

وأضاف بوتين “إن جدول أعمال قمة الخمس القادمة التي اقترحتها روسيا مهم للغاية وذات صلة ببلادنا والعالم بأسره، لدينا أفكار ومبادرات محددة بشأن جميع القضايا”.

يذكر أن بوتين اقترح في وقت سابق تنظيم اجتماع لزعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بينما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في نهاية كانون الثاني الماضي أن الصين وفرنسا أيدتا مبادرة عقد الاجتماع.