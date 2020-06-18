حملة التلقيح الوطنية تستهدف الأطفال المتسربين في اليرموك وعدد من أحيائها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمن اللبناني: فتح الحدود البرية مع سورية يومي 23 و25 حزيران
2020-06-18
عبداللهيان:(قانون قيصر) يتعارض مع حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية
2020-06-18
يفيسييف: (قانون قيصر) يظهر الجوهر اللاأخلاقي للإدارة الأمريكية
2020-06-18
فصائل وقوى فلسطينية: (قانون قيصر) يمثل أعلى درجات القرصنة
2020-06-18
طهران: “قانون قيصر” إرهاب اقتصادي وإيران ستواصل تعزيز علاقاتها مع سورية
2020-06-18
طلبة سورية وجاليتها في كوبا: الإجراءات القسرية جريمة ضد الإنسانية
2020-06-18
الجالية السورية في التشيك: (قانون قيصر) يستهدف معيشة السوريين ومصيره الفشل
2020-06-18
محليات
(إينا) يحدد موعد بدء التسجيل للدورة التحضيرية المؤهلة للانتساب إليه
2020-06-18
العثور على أسلحة وذخائر بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي
2020-06-18
تنفيذ مشروع للصرف الصحي في حلب بقيمة خمس وخمسين مليون ليرة
2020-06-18
مناقشة الواقع الخدمي في السويداء.. المشاركون: العمل لمواجهة الإجراءات القسرية
2020-06-18
في آخر أيام حملة التلقيح الوطنية… استكمال تقديم اللقاحات ورصد الأطفال المتسربين في اليرموك وعدد من أحياء دمشق
2020-06-18
المهندس عرنوس وجهانغيري: استمرار تعزيز العلاقات السورية الإيرانية لمواجهة الإجراءات الغربية الظالمة
2020-06-18
توقف خدمة الاتصالات عن مناطق عدة بريف حلب الشرقي لإجراء أعمال الصيانة
2020-06-18
رياضة
فريق الوحدة يستعد للمشاركة في منافسات إياب دوري الرجال للكرة الطائرة
2020-06-18
زيادة كبيرة في متابعة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد العودة
2020-06-18
بنفيكا يقتسم الصدارة بعد فوزه على تسعة لاعبين من ريو أفي
2020-06-18
أتليتيكو يتغلب على أوساسونا ويعزز آماله في المربع الذهبي
2020-06-18
نابولي يهزم يوفنتوس ويتوج بالكأس
2020-06-17
خسارة مفاجئة لدورتموند أمام ماينز بالدوري الألماني
2020-06-17
استئناف الدوري المحلي في البرازيل بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب كورونا
2020-06-17
اقتصاد
مكتب المصرف العقاري في صحنايا جاهز لاستقبال المواطنين اعتباراً من الأحد القادم
2020-06-18
موقع روسي: أردوغان يطلب مساعدات مالية لمواجهة تداعي الاقتصاد التركي
2020-06-18
أكثر من 90 ألف متر مربع… المساحة المكتتب عليها في مدينة معارض السيارات بالدوير
2020-06-18
استقرار أسعار الذهب
2020-06-18
أكثر من 74 مليار ليرة… إجمالي القيمة الاسمية لشهادات الإيداع بالليرة المكتتب بها لدى المركزي
2020-06-18
اتفاق لتسويق منتجات شركات وزارة الصناعة عبر منافذ السورية للتجارة
2020-06-17
مشروع الزراعات الأسرية في منطقة الغاب يحقق الاكتفاء الذاتي ويؤمن مورداً إضافياً للأسر الفقيرة
2020-06-17
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الشريط الأخباري
في اليوم الثاني لجولته في اللاذقية.. الوفد الوزاري يطلع على عدد من المشروعات الحيوية ويبحث سبل الإسراع بتنفيذها
المهندس عرنوس وجهانغيري: استمرار تعزيز العلاقات السورية الإيرانية لمواجهة الإجراءات الغربية الظالمة
الصحة: الفحوص الطبية الشاملة مستمرة للكشف عن حالات الإصابة بكورونا في بلدتي جديدة الفضل ورأس المعرة
الصحة: تسجيل 9 إصابات مخالطة للمرأة السبعينية التي توفيت أمس بفيروس كورونا
طهران: “قانون قيصر” إرهاب اقتصادي وإيران ستواصل تعزيز علاقاتها مع سورية
الجالية السورية في التشيك: (قانون قيصر) يستهدف معيشة السوريين ومصيره الفشل
السفير صباغ: رفض “إسرائيل” إخضاع منشآتها النووية لضمانات وكالة الطاقة الذرية خطر على الأمن والسلم الدوليين
الخارجية: الإجراءات الأمريكية ضد سورية تجاوز للقوانين والأعراف الدولية.. الشعب السوري وجيشه لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود بإعادة إحياء مشروعهم المندحر
وزارة الصحة: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في سورية
روسيا والصين: العقوبات الأمريكية ضد سورية تزيد من معاناة شعبها
حملة التلقيح الوطنية تستهدف الأطفال المتسربين في اليرموك وعدد من أحيائها
2020-06-18
حملة التلقيح الوطنية تستهدف الأطفال المتسربين في اليرموك وعدد من أحيائها
2020-06-18
Afraa
سابق
محافظة دمشق تدعو للاكتتاب على مقاسم مدينة معارض السيارات بالدوير
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العثور على أسلحة وذخائر بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي
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