محافظة دمشق تدعو للاكتتاب على مقاسم مدينة معارض السيارات بالدوير

دمشق-سانا

دعت محافظة دمشق أصحاب مكاتب ومعارض بيع السيارات ضمن المدينة إلى المسارعة للاكتتاب على مقاسم الفئة الأولى في مدينة معارض بيع السيارات بمنطقة الدوير قبل انقضاء الفترة المحددة في الـ 30 من حزيران الجاري.

وطلبت المحافظة في بيان تلقت سانا نسخة منه من أصحاب المكاتب والمعارض الاطلاع على شروط الاكتتاب والرسوم والمدة القانونية ومراجعة مبنى محافظة ريف دمشق للاكتتاب على المقاسم المطلوبة.

وستضم المدينة حلبة لتجريب السيارات ومسار لتعلم القيادة ومركز للنافذة الواحدة ومقرات للمصارف والفعاليات التجارية والمطاعم بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء.