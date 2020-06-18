تنفيذ مشروع للصرف الصحي في حلب بقيمة خمس وخمسين مليون ليرة

حلب-سانا

تلبية لمطالب الأهالي وتخديم المنطقة في حي حلب الجديدة الجنوبي تنفذ الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حلب بالتعاون مع شركة الاس للمقاولات مشروع إنشاء خط جديد للصرف الصحي في الحي بقيمة خمس وخمسين مليون ليرة سورية لتخديم الأبنية الممتدة من دوار السلطان إلى دوار نيو تاون.

وأوضح المهندس محمد بهاء حج حسين مدير الشركة في تصريح لمراسل سانا أن طول خط المشروع يبلغ ثلاثمئة وعشرين مترا وتتراوح أقطار القساطل بين خمسين سنتميترا وستين سنتمترا ويهدف إلى حل المشاكل الناتجة عن الصرف الصحي وخاصة أثناء هطول الأمطار والاختناقات الناتجة عنها.

من جانبه بين المهندس محمد عبد الحي رئيس جهاز الإشراف على المشروع أن تنفيذ المشروع يأتي استجابة لنداءات الأهالي وشكاويهم المتكررة عن المشاكل التي يعانون منها جراء الصرف الصحي في المنطقة لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ واحدا وعشرين يوما حيث يتم التغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل ومنها الأرض الصخرية القاسية للحفر.

وأعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم للسرعة في إنجاز المشروع مبينين أهميته في تخليصهم من المشاكل التي يعانون منها في منازلهم جراء الصرف الصحي وخاصة في موسم الأمطار.

يذكر أن الشركة العامة للصرف الصحي في حلب أنهت مؤخرا تنفيذ مشروع للصرف الصحي في ضاحية الأسد غرب حلب بقيمة خمس وستين مليون ليرة سورية.

قصي رزوق