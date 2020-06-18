مكتب المصرف العقاري في صحنايا جاهز لاستقبال المواطنين اعتباراً من الأحد القادم

دمشق-سانا

افتتح المصرف العقاري اليوم مكتبا له في صحنايا بريف دمشق وأصبح جاهزا لاستقبال المواطنين اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه أن افتتاح مكتب له في صحنايا يأتي ضمن خطته للانتشار الأفقي والتوسع لنشر خدماته وإيصالها إلى أكبر عدد من المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عنهم.

وأشار المصرف إلى أنه بإمكان المتعاملين معه القيام عبر مكتبه في صحنايا بجميع عمليات السحب والإيداع والتحويل وصرف الرواتب وكل ما يتعلق بالعمليات النقدية والبطاقات المصرفية علما بأنه مزود بصرافين آليين.

وسيم العدوي