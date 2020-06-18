وضع ثلاثة مراكز تحويل كهربائي بالخدمة في عدد من قرى وبلدات السويداء

السويداء-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء ثلاثة مراكز تحويل كهربائي بالخدمة في عدد من القرى والبلدات بهدف تحسين استثمار الشبكة الكهربائية وزيادة وثوقيتها.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل إلى أن المركز الأول في بلدة الكفر باستطاعة 100 ك.ف والثاني في قرية مصاد على طريق ضهر الجبل بنفس الاستطاعة والثالث في قرية رساس شمال موقع المنطقة الصناعية فيها وذلك باستطاعة 50 ك.ف.

ولفت المهندس نوفل إلى أهمية هذه المراكز الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة الطلب الزائد على الطاقة مشيرا إلى مواصلة الشركة أعمالها في مجال صيانة الشبكة وتركيب مراكز جديدة في مختلف مناطق المحافظة بناء على الحاجة الفعلية لها.