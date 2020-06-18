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الأمن اللبناني يعتقل ثلاثة من إرهابيي داعش

2020-06-18

بيروت-سانا

اعتقل الأمن اللبناني ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم “داعش” خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية.

وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان اليوم: “في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها تم إيقاف ثلاثة لبنانيين لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي”.

وجاء في البيان: “بالتحقيق مع الإرهابيين الثلاثة اعترفوا أنهم بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم كما حاولوا السفر إلى سورية ومصر للالتحاق بصفوف التنظيم”.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الإرهابيين أجروا تدريبات تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية.

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