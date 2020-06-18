182 وفاة و7790 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت روسيا تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة انخفاضا من 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091 والوفيات إلى 7660 فيما بلغ إجمالي المتعافين 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي لافتا إلى أن 5ر31 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحافظت مؤشرات تفشي الوباء في العاصمة موسكو على استقرارها حيث تراجع عدد الإصابات اليومية ليسجل 1040 مقابل 1065 في اليوم السابق ليبلغ الإجمالي 210785 فيما بلغت حصيلة الوفيات 3483 مع تسجيل 49 حالة جديدة مقابل 48 في اليوم السابق في حين تماثل 2046 مريضا للشفاء في المدينة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصل المجموع إلى 130431.