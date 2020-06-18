الخارجية الروسية: الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية غير شرعية

موسكو- سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الاجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما يسمى بـ “قانون قيصر” غير شرعية وتعرقل الجهود الدولية لحل الأزمة فيها.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لوكالة سبوتنيك:”نعتبر هذه الإجراءات غير قانونية وغير شرعية إطلاقاً .. سنواصل مساعدة الشعب السوري” .

وأضاف بوغدانوف:”مهامنا تبقى كما هي .. مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية .. وسيستمر التعاون متعدد الأوجه بين بلدينا بما فيها المجال العسكري ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من القيام بذلك”.

وكان فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أكد في وقت سابق اليوم أن روسيا ستواصل دعم سورية بالرغم مما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي مبدياً قناعته بأن العقوبات الأمريكية “عقيمة وعديمة الفائدة” ولن تحقق شيئاً.