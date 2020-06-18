42153 حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم إلى 42153 حالة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات اليومية للحكومة البريطانية تسجيل 184 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 42153.

بدورها سجلت إيطاليا ارتفاعا للوفيات بالفيروس على أساس يومي حيث تم رصد 43 حالة جديدة مقابل 34 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 43 حالة وبلغ 34448 شخصا منذ 21 شباط والمصابين 329 ليصل إجمالي الإصابات إلى 327828 .

من جهتها أعلنت فرنسا عن تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 28 حالة ليبلغ العدد الإجمالي حتى الآن 29575 حالة فيما بلغت الإصابات 158174 .

عربياً .. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 11 وفاة و121 إصابة جديدةفي الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 799 والإصابات إلى 11268 في عموم البلاد.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1363 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 49219 والوفيات 1850 بعد تسجيل 84 حالة جديدة.