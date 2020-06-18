استئناف الدوري المحلي في البرازيل بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب كورونا

ريو دي جانيرو-سانا

أعلنت البرازيل اليوم عودة دوري كرة القدم مجددا في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع بعد أن أعطى رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي عقب ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال مارسيلو كريفيلا للصحفيين إنه وافق على استكمال دوري ولاية ريو دي جانيرو وهي إحدى أهم المسابقات المحلية في البرازيل.

ومن المقرر أن تلعب المباراة الأولى في استاد ماراكانا غدا بين حامل اللقب فلامنغو وبانغو في غياب الجماهير مثل معظم مسابقات الدوري التي استكملت في العالم.

ويأتي القرار وسط استمرار معاناة البرازيل في احتواء تفشي الفيروس حيث سجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.