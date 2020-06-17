اتفاق لتسويق منتجات شركات وزارة الصناعة عبر منافذ السورية للتجارة

دمشق-سانا

وقعت وزارتا الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على محضر اتفاق لتسويق منتجات المؤسسات العامة الصناعية الغذائية والسكر والتبغ والكيميائية عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة بهدف التدخل الإيجابي في السوق المحلية.

وكان الفريق الوزاري المعني بضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة ولاسيما فيما يتعلق بالمنتجات المحلية كلف الوزارتين في الثاني عشر من الشهر الجاري اتخاذ ما يلزم لتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة لدى منافذ التدخل الإيجابي وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة.

ويقضي الاتفاق الذي حصلت سانا على نسخة منه بأن تقوم المؤسسة السورية للتجارة باستجرار المنتجات المصنعة لدى شركات المؤسسات الصناعية وفق برنامج توريد لمواد زيت القطن والصابون والألبان والكونسروة “رب البندورة” ومنتجات شركتي عنب حمص والسويداء ومربى المشمش والحمص بالطحينة والفول المدمس والبرغل والفلافل والزعتر والقمح المقشور والبصل المجفف والمياه المعبأة ومعقم تامي جيل من إنتاج شركة تاميكو إضافة إلى منتجات شركة سار للمنظفات من مساحيق الغسيل العادي والآلي وسائل الجلي لودالين والكلور والفلاش ومبيض الغسيل ومعجون الجلي ومعقم ومطهر سارتول والصابون وفق طاقات الشركة إضافة إلى التبوغ المصنعة لدى المؤسسة العامة للتبغ.

ويتم تسعير تلك المنتجات وفق السعر الرسمي الصادر عن الشركات المنتجة وبأسعار قريبة من التكلفة على أن يتم تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حدة وتسديد قيمة المواد المستجرة من قبل المؤسسة السورية للتجارة أو الفرع المعني بموجب إشعار مصرفي إلى حساب الشركة الموردة بما لا يزيد على 15 يوما من تاريخ التسليم بينما يتم تسديد قيمة منتجات مؤسسة التبغ قبل تسليمها للسورية للتجارة.

ونص الاتفاق على أن تراعى الحصة السوقية للمؤسسة الاجتماعية العسكرية وصالات البيع الخاصة بالشركات ومتطلبات الجهات العامة للمنتجات المذكورة على أن يتم توريد باقي منتجات الشركات العامة الصناعية للسورية للتجارة بحسب الطلب وأن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بجدولة الديون المستحقة عليها لصالح شركات وزارة الصناعة وفق جدل زمني يتفق عليه بعد إجراء المطابقات المالية بسبب الحاجة الماسة للسيولة لاستمرار العملية الإنتاجية في هذه الشركات.