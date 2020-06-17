الصين والهند تتفقان على الحفاظ على الهدوء في المناطق الحدودية

بكين-سانا

اتفق وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والهندي سوبرامانيام جايشانكاراثر خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم على تهدئة الوضع والحفاظ على السلام في المناطق الحدودية بعد الاشتباك على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن “الجانبين اتفقا على أن يعالجا بإنصاف الأحداث الخطيرة الناجمة عن المواجهة في وادي غالوان” مضيفة إن بكين ونيودلهي اتفقتا أيضا على “احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات العسكرية بين الطرفين وتهدئة الوضع على الأرض في أقرب وقت ممكن والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية”.

وكانت الصين أكدت في وقت سابق على لسان المتحدث باسم خارجيتها تشاو ليجيان أنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند داعية إلى حل الخلافات بين البلدين عن طريق الحوار.

يشار إلى أن الجيش الهندي أعلن في بيان له أن الجانبين اشتبكا في منطقة غالوان أول أمس ما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأن مسؤولين عسكريين رفيعين من الجانبين يجرون لقاءات لنزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع.