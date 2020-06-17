حمص.. مشاريع المرأة الريفية عادت بالفائدة لنحو 56 ألف أسرة

حمص-سانا

غيرت مشاريع المرأة الريفية حياة آلاف المستفيدات في قرى محافظة حمص حيث أثمرت المنح المقدمة لهم في تامين مردود مادي وتحسينه عبر تقديم مستلزمات الإنتاج والتي شملت شبكات ري بالتنقيط وبذار خضار ومنح دجاج وخلايا نحل وإصبعيات سمك وغيرها.

وبينت المهندسة منى محفوض رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة حمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المشروع الوطني للزراعة الأسرية والذي انطلق عام 2017 حظي باهتمام كبير من الجهات المعنية وتم تنفيذه على ثلاث مراحل واستهدف نحو 5500 مستفيدة وتتلخص فكرته في زراعة الحدائق المنزلية لتامين اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق فائض يتم بيعه لافتة الى نجاح المشروع من خلال زيادة عدد النساء الراغبات في الاستفادة منه والمشاركة فيه اضافة لإيجاد حلول تسويقية عبر تأمين ثلاثة اسواق لبيع منتجات المرأة الريفية مجاناً ودون أعباء إضافية على الأسر.

وبالنسبة للمشاريع الأخرى أشارت محفوض إلى استهداف نحو 56 ألف مستفيدة لغاية تاريخه منهن أكثر من 2000 مستفيدة شملتهن منحة الدجاج البياض للتشجيع على التربية الاسرية لتامين حاجة الاسرة وتحقيق فائض منها كما تم توزيع 250 منحة إصبعيات من السمك الخاص بالتربية المنزلية مبينة أن هناك منحا حكومية جديدة خلال الفترة القادمة تشمل الدجاج البياض ومنحة خلايا نحل كما ستتم متابعة مشروع الزراعة الأسرية لبقية المناطق التي لم يتم تشميلها حتى الآن.

وأشارت السيدة ابتسام علي جلودي من بساتين الوعر إلى أنه تم تقديم منحة لها تتضمن شبكة ري وبذار (فول وبازلاء وسبانخ وسلق) وساهمت هذه المنحة في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرتها حيث زرعت البذار من المنتجات وحققت الاكتفاء الذاتي ودخلا اضافيا من خلال بيع الفائض.

بدورها بينت السيدة نسرين احمد جمعه انها امنت دخلا ماليا حسن معيشة أسرتها من خلال المنحة التي حصلت عليها والمتضمنة بذار خضار منوعة وشبكة ري بالتنقيط بالإضافة لتأمين حاجتها من تلك المنتجات.

صبا خيربك