الحملة الأهلية لنصرة فلسطين: الإجراءات الأمريكية ضد سورية ستفشل

بيروت-سانا

جددت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة استنكارها الإجراءات الأمريكية القسرية الأحادية ضد سورية وما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي مؤكدة أنه حلقة جديدة من المخططات الاستعمارية التي عرفتها المنطقة منذ عقود وكان مصيرها جميعاً الفشل.

وأكدت الحملة في بيان عقب اجتماع أعضائها في بيروت اليوم أن لبنان كما سورية مستهدف بهذا القانون الذي يغلق أمامه بوابته الوحيدة إلى عمقه العربي والإقليمي ويحول دون تطوير اقتصاده المنتج مشددين على أنه لا حل لمشكلات لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون التواصل مع سورية.

وحذرت الحملة من مخطط مشبوه يستهدف إحكام الحصار على الشعب اللبناني لدفعه للاستسلام للإملاءات الأمريكية والصهيونية بعد أن فشلت كل الأساليب والوسائل الأخرى في تحقيق هذه الأهداف المنافية لمصلحة لبنان وشعبه والمنتهكة لحقوقه داعية الحكومة اللبنانية إلى بحث كل الاحتمالات المتاحة لكسر “الاحتكار الأمريكي” للحلول الاقتصادية في لبنان ولا سيما لجهة الانفتاح شرقاً نحو دول عربية مجاورة ونحو إيران وروسيا والصين وغيرها من الدول المتحررة من الهيمنة الأمريكية.

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