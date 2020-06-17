محطة أبقار جب رملة ترفد السوق المحلية بإنتاجها من الألبان والأجبان واللحوم بأسعار منافسة وجودة عالية

حماة-سانا

تعد محطة أبقار جب رملة من أهم منشآت القطاع العام الاقتصادي المنتجة للحوم والألبان والأجبان ومشتقاتها وإحدى جهات التدخل الإيجابي في السوق.

وبين المدير العام للمحطة الدكتور منهل العباس في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الدور الاقتصادي والغذائي والإنتاجي للمحطة برز خلال هذه الفترة عبر استمرارية عملها ورفدها السوق المحلية بمنتجات الألبان والأجبان وبأسعار منافسة وبأصناف عالية الجودة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهد عدم استقرار بأسعار المنتجات الغذائية.

وأوضح العباس أن محطة أبقار جب رملة تضم 500 رأس بقر تتغذى من أراضي وحقول المحطة فضلا عن وجود معمل أعلاف خاص بها ينتج علفا مركزا للأبقار حسب أعمارها كما تقوم المحطة أيضا ببيع مواليد العجول لديها من عمر يوم وحتى شهر للمربين بشكل مباشر مشيرا إلى أن المحطة تنتج يوميا نحو 3800 كغ حليب يباع في السوق المحلية عن طريق القطاع الخاص أو عبر معمل الألبان في المحطة إضافة إلى وجود عقد مع وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية لبيع الأبقار المنسقة وعجول التسمين بأسعار مدعومة بهدف التدخل الإيجابي في سوق اللحوم.

من جهته لفت المهندس محمد برهوم معاون المدير العام رئيس قسم الإنتاج النباتي والهندسي إلى وجود مشروع لتأهيل المحطة يتضمن توسيع معملي أجبان وألبان وأعلاف وتأهيل ما تبقى من طرقات وحظائر تربية ومنشآت أخرى مثل المسارح “أماكن الرعي” بهدف تأمين الإيواء الجيد للقطيع وزيادة إنتاج الحليب وباقي المنتجات في المحطة مبينا أن المحطة تستعد لطرح مشروع بناء حظيرة ولادة جديدة تستوعب رؤوس الأبقار المتوقع رفدها للمحطة خلال الفترة المقبلة.

بدوره أشار باسل محمود زاهر المراقب في معمل أعلاف المحطة إلى أن المعمل يقوم باستجرار المواد الأولية للعلف من نخالة وشعير وغيرها ويصنعها كخلطات علفية جاهزة للأبقار الحلوب ولعجول التسمين حسب المعايير المطلوبة والفائض عن احتياج المحطة من العلف يتم تسليمه للمؤسسة العامة للأعلاف وفق عقود مبرمة بين مؤسستي الأعلاف والمباقر.

ولفت ثائر برهوم المشرف على الحقول العلفية في المحطة إلى أن المساحات المزروعة من محصولي الذرة الهجينة والبيضاء تزيد على 500 دونم تؤمن العلف الأخضر للأبقار على مدار الصيف فيما يجري شتاء تحضير علف بديل يسمى “سيلاج”.

عبد المجيد الحسين مدير معمل الأجبان والألبان في المحطة أكد أن الحليب المنتج لدى المحطة كامل الدسم وخال من أي شوائب ومعالج ضد الغازات والروائح كما يتم تصنيع مادتي اللبن والجبن بشكل آلي كامل وفق أحدث المواصفات وبأعلى معايير الجودة.

وتأسست محطة أبقار جب رملة عام 1954 وترفد السوق المحلية بإنتاجها من الحليب ومشتقاته ومن اللحوم الحمراء بأسعار منافسة.

عبد الله الشيخ

نشرة سانا الاقتصادية