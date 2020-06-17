برشلونة يعزز تصدره للدوري الإسباني بعد الفوز على ليغانيس

برشلونة- سانا

سجل الشاب أنسو فاتي والهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي خلال فوز برشلونة 2-صفر على ليغانيس متذيل الترتيب في استاد كامب نو ليعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 64 نقطة من 29 مباراة وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد الذي يواجه بلنسية يوم الخميس.

وبقي ليغانيس في المركز الأخير وله 23 نقطة.

ولم يكن برشلونة في أفضل حالاته وكان يمكن أن يتأخر في مناسبتين قبل أن يسجل فاتي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ43 ليحرز هدفه الخامس هذا الموسم.

وأضاف ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ69 وبعد لحظات من إلغاء هدف زميله أنطوان غريزمان بسبب التسلل وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.