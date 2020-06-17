إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 8 ملايين والوفيات تتخطى الـ 443 ألفاً

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 443827 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه “حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 8208150 إصابة مؤكدة بالفيروس و443827 حالة وفاة” مشيرا إلى أن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي الولايات المتحدة 691 والبرازيل 539 والمكسيك 439.

ولا تزال الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكورونا مطلع شباط الماضي تتصدر قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيل 118974 وفاة من أصل 2201986 لتحل البرازيل في المرتبة الثانية بـ 4465 وفاة من أصل 904734 تليها بريطانيا مع تسجيل 41969 وفاة من أصل 298136 إصابة ثم إيطاليا بـ 34405 من أصل 237500 إصابة وفرنسا مع 29547 وفاة من أصل 157716 إصابة.

فيما تتصدر بلجيكا قائمة البلدان التي سجلت اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 83 وفاة لكل مئة ألف شخص تليها بريطانيا 62 وفاة وإسبانيا 58 وفاة وإيطاليا 57 وفاة والسويد 49 وفاة.