بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي

برلين-سانا

توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من “البوندسليغا”.

وذكرت رويترز أن الفريق البافاري يدين بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ 43 من عمر اللقاء.

وأكمل البايرن المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز للطرد في الدقيقة الـ 79.

وبهذا الفوز ضمن بايرن ميونخ تتويجه بلقب الدوري الألماني هذا الموسم قبل جولتين من نهاية المسابقة ورفع رصيده إلى 76 نقطة مبتعدا بفارق 10 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له ثلاث مباريات وهو فارق يستحيل تعويضه.