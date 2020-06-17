نصر الله: لجوء أمريكا إلى (قانون قيصر) دليل على انتصار سورية في الحرب العسكرية ضد الإرهاب

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لجوء أمريكا إلى “قانون قيصر” ..وهو آخر أسلحتها.. دليل على انتصار سورية في الحرب العسكرية ضد الإرهاب الذي تواجهه منذ نحو عشر سنوات لافتا إلى أن المستهدف من هذا القانون هو الشعب السوري.

وقال نصر الله في كلمة له اليوم إن حلفاء سورية الذين وقفوا معها سياسياً وعسكرياً لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن من قدم الشهداء لتبقى سورية موحدة ولا تخضع لأمريكا و”إسرائيل” لن يسمح لـ “قانون قيصر” بأن يلحق الهزيمة بها.

وفي الشأن اللبناني دعا نصر الله الحكومة اللبنانية إلى عدم الخضوع لـ “قانون قيصر” مؤكدا أنه في حال استمر الأمريكيون في محاولتهم لتجويع اللبنانيين وإيصالنا إلى معادلة “الخبز مقابل سلاح المقاومة” فستكون لنا معادلة مهمة وخطيرة لا نكشف عنها الآن.

وقال نصر الله إن هناك معلومات أكيدة بأن الأمريكيين يمنعون وصول الدولار إلى لبنان ويضغطون على المصرف المركزي بحجة أنه يتم جمعه ونقله إلى سورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رهان البعض في لبنان على الأمريكي لنزع سلاح المقاومة سيفشل وأن الاتهامات الموجهة الى حزب الله وحركة أمل بالعمل على إسقاط الحكومة ليس لها أساس من الصحة وتندرج في إطار الشائعات في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد داعيا الأفرقاء اللبنانيين إلى التوحد وعدم السماح بالذهاب بلبنان إلى الفوضى.

وفي الشأن الفلسطيني أشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مرحلة خطيرة من التواطؤ على حقوقه وأرضه وكيانه ولا سيما فيما يتعلق بقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية إلى الكيان الغاصب.