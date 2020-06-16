لافروف: مخططات (إسرائيل) لضم أراض في الضفة سيؤدي لتصعيد خطير

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تنفيذ مخططات “إسرائيل” ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله في تصريح عقب اتصال هاتفي مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إن روسيا والاتحاد الأوروبي متفقان على أن تنفيذ مخططات إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يثير جولة جديدة من العنف في المنطقة ويهدد احتمالية حل الدولتين كحل للقضية الفلسطينية الإسرائيلية ومن شأنه أن يتسبب في تصعيد جديد خطير للعنف في المنطقة.

وكان ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية اكد في التاسع من الشهر الجاري أن مخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الأراضي في الضفة الغربية يمثل “تطورا خطيرا ويقضي على فرص إيجاد حل للقضية الفلسطينية”.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أشهر نية حكومته تنفيذ مخططات للاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة الأغوار وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة لإنهاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا ولقي ذلك رفضا فلسطينيا ودوليا كبيراً.