عودة العمل في مديريات النقل بجميع المحافظات بشكل كامل اعتبارا من يوم غد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل اليوم عودة العمل في مديرياتها في جميع المحافظات بشكل كامل اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه بينت الوزارة أن العمل يشمل تقديم جميع الخدمات دون استثناء ولكل الأرقام دون تحديد أي أيام كما كان سابقا مشيرة إلى اعتبار المهلة التي توقف فيها العمل وحتى تاريخ تموز القادم عطلة رسمية من أجل عدم تغريم مالكي المركبات الآلية نتيجة التأخر بتجديد الترخيص.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمانا للصحة والسلامة العامة للجميع.

وكانت وزارة النقل أعلنت ايقاف العمل كليا في كل المديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات وذلك في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من الـ 22 من آذار الماضي معتبرة مدة الإيقاف بمثابة عطلة رسمية من أجل إعفاء مالكي المركبات الآلية من غرامات التأخير عند تسديد الرسوم السنوية.