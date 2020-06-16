إخماد حرائق عدة نشبت في مناطق متفرقة بحمص

حمص-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني اليوم حرائق عدة طالت أشجاراً ومحاصيل زراعية بمدينة حمص وريفها.

وأوضح العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص في تصريح لمراسل سانا أن الحرائق اندلعت في محاصيل زراعية وبساتين أشجار زيتون بقرى زنيبل وروضة الوعر وتل الصفا بريف حمص الغربي إضافة إلى حرائق أعشاب بمناطق متفرقة بريف حمص.

وأشار جودا إلى أن كوادر الإطفاء تعاملت مع حريقين الأول قرب كراج الحجز في المدينة أسفر عن تضرر بعض السيارات والثاني قرب مرآب الجمارك بمنطقة جسر بابا عمرو عملت على إخماده فوراً منعاً من وصوله إلى السيارات.

ولفت جودا إلى جهوزية كوادر الإطفاء على مدار الساعة لإخماد أي حريق داعياً المواطنين إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر على الطرقات أو إشعال النار.

وكان عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني أخمدوا أمس 19 حريقاً بمدينة حمص وريفها.