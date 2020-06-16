العقاري: تفعيل نقاط لتسليم الرواتب في المكاتب البريدية بمحافظتي حلب وطرطوس

دمشق-سانا

أعلن المصرف العقاري اليوم أنه أصبح بإمكان الموظفين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين مدنيين وعسكريين والذين يتقاضون رواتبهم من المصرف قبض رواتبهم عن طريق نقاط البيع التي تم تركيبها وأصبحت قيد الاستثمار والتشغيل في محافظتي حلب وطرطوس.

وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد تفعيل وتشغيل نقاط البيع بي أو إس في محافظة حلب وريفها بالمكاتب البريدية في دير حافر وخان الوزير والحمدانية والسليمانية والشهباء والسفيرة ونبل والزهراء والقصر العدلي وحلب الجديدة وإدارة بريد الجميلية.

ووفقاً للعقاري فإن المكاتب البريدية التي تم تفعيل نقاط بيع فيها بمحافظة طرطوس تتوزع في “دوير رسلان والقدموس ومشتى الحلو والبارقية والدريكيش وبانياس والشيخ بدر وبرمانة المشايخ”.

وأكد المصرف أنه سيتم استكمال نشر نقاط البيع في محافظة حمص وريفها وحماة وريفها واللاذقية وريفها ودرعا والسويداء تباعاً في الأيام القادمة.

ونقطة البيع هي عبارة عن جهاز قارئ آلي إلكتروني للبطاقات المصرفية بي أو إس مزود بشريحة اتصالات تعمل على الـ ثري جي وبمجرد تمرير البطاقة على هذا الجهاز الموجود في المراكز والمكاتب البريدية يتم تحويل الراتب من حساب المتعامل لدى العقاري إلى حساب المؤسسة السورية للبريد وصرف الراتب له مباشرة في المكتب البريدي.

وبلغت قيمة الرواتب والأجور والمستحقات التي قبضها المتعاملون مع المصرف العقاري في نقاط البيع بالمكاتب البريدية في ريف دمشق خلال أقل من أسبوعين منذ تفعيل هذه الخدمة 48 مليون ليرة سورية.

يشار إلى أن تجربة تفعيل نقاط البيع بي أو إس بدأت في محافظة ريف دمشق بتاريخ الثامن عشر من الشهر الفائت في المكاتب البريدية بالسيدة زينب والمعضمية وتل منين وجديدة عرطوز وجرمانا وجيرود ويبرود وسعسع والكسوة وبلودان وضاحية قدسيا والنبك وأشرفية صحنايا وديرعطية وببيلا ومركز بريد الريف.